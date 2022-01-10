خطة التأمين الطبي لمنتدى الشباب: 6 فرق مجهزة وعيادتان و7 سيارات إسعاف

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة، أشاد بالتجهيزات الخاصة بتأمين منتدى شباب العالم، موضحا أن الوزير أجرى جولة ليلة أمس تفقد فيها مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمركز الإقليمي والإسعاف بشرم الشيخ.

وأضاف «جاد»، أن هيئة الإسعاف استعدت لمتتدى شباب العالم بـ6 فرق طبية للتدخل السريع، وعيادتين مجهزتين داخل قاعة المؤتمرات، إضافة إلى تواجد 7 سيارات إسعاف حول قاعة المؤتمرات للتدخل السريع فور وقوع أي طارئ، وقال إن كل الطواقم الطبية المشاركة في تأمين المنتدى جري تدريبها على أعلى مستوى.

قسم الطوارئ وارصدة الأدوية

ونشرت وزارة الصحة، بيانا، صباح اليوم على لسان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال فيه إن الوزير بدأ جولته الليلة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث جري تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمئن على حالة الاستعداد والتأهب التام، واطمئن على انتظام عمل الفريق الطبي، كما اطمأن على جاهزية قسم العزل بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع أرصدة أدوية الطوارئ، وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائله ومشتقاته، كما مر على الأقسام الداخلية ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، واطلع على سجلات الدخول.

وتفقد الوزير خلال زيارته إلي شرم الشيخ للمشاركة في منتدي شباب العالم المركز الإقليمي للإسعاف بمدينة شرم الشيخ، تفقد غرفة العمليات وآلية تلقي البلاغات، وراجع عدد سيارات الإسعاف وتجهيزاتها، وزمن الاستجابة للبلاغات، كما اطلع على خطة تمركز السيارات وخارطة تحركها.

جاهزية مستشفى شرم الشيخ

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن مستشفي شرم الشيخ جاهز ومستعد وجري رفع درجة الاستعداد بكل الاقسام والمستشفيات خلال فترة انعقاد المنتدى، مضيفا أنه تقرر إلغاء الإجازات لكل العاملين في الصحة بشرم الشيخ حتي نهاية الأسبوع.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم.