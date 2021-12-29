إعلان إنجازات وخطة وزارة التموين 2022 في مؤتمر صحفي بعد قليل

يعقد بعد قليل، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، بمقر ديوان عام الوزارة، للإعلان عن حصاد إنجازات وزارته خلال عام 2021، وملامح خطة الوزارة للعام المقبل 2022.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% خلال 2021

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصاد إنجازاتها لعام 2021، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأرز هذا العام 2021 بنسبة 100%، فضلا عن ورود 1600 طن من الفول من إجمالي 2500 طن إجمالي الكميات المتعاقد عليها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لكميات اللحوم والدواجن المتوافرة في مصر، فإن جميع كميات اللحوم التي تعاقدت عليها الوزارة من اللحوم وصلت بالكامل لمصر حيث تصل هذه الكميات 1825 طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021، فضلا عن التعاقد على 60 ألف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2021 و45 ألف ورد منها بالفعل، في حين أنه بالنسبة للدواجن فتعاقدت الوزارة على 12 ألف طن دواجن مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021.

سعر توريد طن القصب والبنجر من المزارعين

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا الأسبوع الماضي، مع وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، والذي تم الإعلان خلاله عن أسعار توريد طن القصب وطن البنجر من المزارعين، والتي شملت الأسعار التالي:

- زيادة على توريد طن البنجر من المزارعين بحد أدنى 75 جنيها، ليصبح متوسط سعر طن البنجر 703 جنيهات، بدلا من 628 جنيها للعام الماضي.

- زيادة 90 جنيها في توريد طن القصب من المزارعين، ليصبح هذا العام 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها.