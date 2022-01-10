شباب العالم يحتفلون بعودة المنتدى في شرم الشيخ.. صور سيلفي وأعلام الدول

تشهد مدينة شرم الشيخ انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا، بحضور تاريخي من شباب 196 دولة حول العالم من مختلف القارات، ورفع المشاركون أعلام بلادهم بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم بشكل غير مسبوق، فظهرت أعلام دول أفريقيا وأسيا وأوروبا واستراليا في مكان واحد وسط تناغم شبابي لمناقشة قضايا العالم على أرض مصر.

شباب العالم يحتفلون بانطلاق المنتدى

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية «السيلفي» ومشاركتها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحقق بذلك المنتدى انتشارا أكبر في مختلف بلاد العالم.

واستقبلت مدينة شرم الشيخ على مدار يومين الوفود الأجنبية المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وكان أبرزها دول جنوب أفريقيا وكينيا والسنغال والمغرب وتونس ومورتينا، وإيطاليا والبرازيل وأسبانيا وفلسطين والعراق وسط إجراءات احترازية مشددة، كما شهد المنتدى في نسخته الجديدة أول استخدام لتطبيقات التكنولوجيا في أعمال التعقيم والتطهير من خلال الروبوت وأنظمة التعقيم الذاتي.

البيئة والصحة والشباب أبرز قضايا نسخة المنتدى الرابعة

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم يناقش العديد من القضايا الدولية ومنها ما يتعلق بالشباب والبيئة والصحة، ومن المقرر أن يناقش المنتدى في يومه الأول مشكلة جائحة كورونا خلال الجلسة العامة الافتتاحية، وفي اليوم الثاني التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحقيق التأمين المائي، ومستقبل الرعاية الصحية في العالم ما بعد كورونا، والسلم والأمن العالمي بعد الجائحة.

وفي اليوم الثالث يناقش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تجارب تنموية في مواجهة الفقر، ومستقبل ريادة الأعمال بعد جائحة كورونا، والمسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات، ويختتم المنتدي يومه الأخير بإعلان التوصيات والنتائج وكذلك حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب.