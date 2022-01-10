شذى تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا: «مش عارفة آخد نفسي»

كشفت المطربة شذى عن تطورات الحالة الصحية لها بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذي أعلنت الإصابة به، أمس الأحد، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شذى: ادعولي.. النهارده رابع يوم ليا

ومن جانبها، قالت شذى في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»: «تعبانة جدا والنهارده رابع يوم ليا، جسمي متكسر، ومش عارفة آخد نفسي، وفيه وجع في حنجرتي، ولكني أتبع بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة».

أضافت «ادعولي، أعود لحالتي الطبيعية تاني».

شذى تنشر صورة تحليل pcr

كانت شذي قد أعلنت نبأ إصابتها لجمهورها، أمس الأحد، بعد إيجابية المسحة التي أجرتها داخل أحد المعامل المركزية، حيث طالبت كل من خالطها بالاطمئنان على نفسه، وأعربت عن أمنيتها في تجاوزها لهذه الأزمة الصحية بسلام.

وأوضحت المطربة شذى أن إصابتها بـ«كورونا»، جاءت رغم حصولها على جرعتين من اللقاح المضاد للوباء العالمي، مؤكدة أنها تعاني من آلام مبرحة بعد إصابتها بـ«كوفيد-19»، حيث طالبت كل شخص بالحفاظ علي صحته تجنباً للإصابة.

كانت شذى قد طرحت أغنية منفردة بعنوان «اشتغالة ولا لأ»، قبل أيام، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر موقع تداول الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، ويقول مقطعها الأول:

كان حسن ظني فيك خيابة لا مش طيابة

وعلشان بحبك كنت سايبة قلبي في إيديك

فرطت فيا ولا لأ… جيت عليا ولا لأ

كانت اشتغالة ولا لأ عيني في عينيك