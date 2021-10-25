مدير الكلية الحربية: الخريجون يتأملون جيل أكتوبر ويتنفسون شذى بطولاته

قال اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، إنّ الكلية اتخذت من الواجب والشرف وحب الوطن شعارا لها، وتقف اليوم شامخة بتاريخها المجيد الذي دونته في سجلات العزّة والبطولات، وهي تمد الوطن بصفوة رجاله ونخبة شبابه.

وأضاف سالم خلال حفل تخريج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس السيسي: «هذا الحدث العظيم يأتي كل عام ونحن نشاهد أبناءنا، وقد اشتد عودهم وثبتت أقدامهم وباتت جاهزة لتخطو أولى خطواتها للحفاظ على أمجاد الوطن، ويأتي احتفالنا اليوم متواكبا مع احتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر».

تحية إلى جيل أكتوبر الذي حقق النصر وأعاد هيبة وطننا

وتابع مدير الكلية الحربية، أنّ خريجي اليوم يتأملون جيل أكتوبر العظيم وهو المثل والقدوة الذي يتعلمون منه ويتنفسون شذى بطولاته، مضيفا: «تحية إلى جيل أكتوبر الذي حقق النصر وأعاد هيبة وطننا».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على تعيين خريجي دفعات 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني برتبة الملازم تحت الاختبار، والدفعة 58 فنية عسكرية والدفعة الأولى من الحاصلين على الدراسات العليا تحت الاختبار طبقا درجاتهم العلمية، اعتبارا من 30 يونيو 2021.