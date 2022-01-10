نجل عبدالله حلمي: والدي في منزله.. عودته لعمله صعبة بعد استئصال حنجرته

كشف العازف عصام عبدالله، نجل العازف الكبير عبدالله حلمي، أحد أهم عازفي الناي والكولة فى مصر والوطن العربي، صعوبة عودة والده للعزف من جديد، بعد أن تسبب السرطان في استئصال حنجرته، خلال الساعات الماضية

عصام حلمي: سرطان الحنجرة تسبب لوالدي فى صعوبة التنفس

قال عصام حلمي لـ«الوطن»: «دعواتكم لوالدي، إذ إنه أجرى استئصال لحنجرته، بسبب تعبه الشديد، جراء إصابته بسرطان الحنجرة، الورم تسبب فى صعوبات بالغة له في التنفس».

عصام حلمي: والدي فى حاجة للدعاء

أضاف نجل العازف الشهير، «هو في أمس الحاجة للدعاء، لصعوبة عودته من جديد للعزف مرة أخرى».

كان الملحن أحمد طارق يحيى، أعلن أمس، الصعوبات النفسية والمعنوية التي يعاني منها العازف الكبير، إذ نشر منشورا عبر صفحته بـ«فيسبوك» قال فيه: «اتربينا على أغنيات محمد منير، وكتير مننا راح حفلاته، وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين، عبد الله حلمي، من أطيب وأشطر عازفي الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا، وفيه أغنيات كلنا بنحبها، وعمرنا ما شفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كان دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج، من أي مود كئيب».

وناشد يحيى محبيه، قائلًا: «اللي طالبه منكم إنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل أما تفتكروا، وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية».

يذكر أن عبدالله حلمي، ضو رئيسي فى الفرق الغنائية لكبار مطربي مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب.