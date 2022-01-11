حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعبر دائما مواليد برج العقرب عن مشاعر المتطرّفة، ولا يخشون ذلك حتى إذا تسببوا في إيذاء مشاعر الآخرين، ويتميزون بالبحث عن الثقة باستمرار، ويعتبرونها عنصراً أساسياً في جميع تعاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تمالك أعصابك اليوم فوجود القمر في مواجهة برجك يحتم عليك أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

ابتعد عن الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة اليوم، إذا كنت متزوجا.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.