حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب، أنّه من الصعب أن يثق في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس بمنزل العلاقات.. تبدو ساحرا ويقظا ومستعدا للتعامل مع من تحب بروح ود، وتعاطف، وإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.