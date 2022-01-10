نائب وزير الآثار تتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية: نقلة نوعية كبيرة

قامت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بزيارة تفقدية لمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت جولة تعريفية لمجموعة من العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في ضوء الاهتمام بتعريف العاملين بالوزارة بالفكر الجديد الذي سيتم انتهاجه عند الانتقال للعاصمة.

وقد رافقها في الجولة التفقدية الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، والأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، والأستاذ أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى.

وخلال الجولة أشارت نائب الوزير إلى أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة إنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة للعاملين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات التكنولوجية، مشدده على ضرورة قيامهم بنقل صورة واقعية لزملائهم عما شاهدوه بالمبنى الحكومي.

وأشادت نائب الوزير بالإنجاز الكبير الملموس في المبنى والذي يشهد تطورا كبيرا ومستمرا يتضح خلال الجولات الاسبوعية التي يتم القيام بها، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس الحداثة والتطور الذي تشهده الدولة المصرية فيما يخص مشروعات المدن الجديدة مثل مدينتي العلمين الجديدة والجلالة، مشيرة إلى أن هذه المدن تمثل واجهه حضارية ومشرفة للمقصد السياحي المصري، كما أنها تعكس فرصا كبيرة للاستثمار السياحى بمصر.