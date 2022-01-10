موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا وتردد القناة الناقلة

ارتفعت وتيرة البحث خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا، غدا التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا غينيا بيساو والسودان، ويطمع كل منتخب بها إلى التأهل للدور التالي من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

تستعرض «الوطن» موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الساعة السادسة مساء حسب توقيت القاهرة، على ملعب «رومدي أدجيا» بمدية جاروا الكاميرونية.

كما يمكن للجماهير المصرية في كل مكان معرفة تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجريا

ستذاع مباراة مصر ونيجريا عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، وفق المعلن عنه من قبل القناة القطرية، ويمكنك مشاهدتها عن طريق ضبط الترددات التالية بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12765.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات:

التردد «ميجا هرتز» 11547.

معدّل الاستقطاب: عمودي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي يوتلساب

القمر الصناعي: يوتلسات:

التردد «ميجا هرتز» 11013.

معدّل استقطاب: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ:2/3.

ويأتي بجانب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا منتخب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، وسيتم افتتاح جولات المجموعة بمباراة الفراعنة ومنتخب نيجيريا مساء الغد الثلاثاء، ثم يواجه المنتخب المصري في الجولة الثانية غينيا بيساو يوم 15 يناير الجاري، ويلعب مع منتخب السودان يوم 19 يناير الجاري.