حادث مروري بالعريش: مصرع الزوج.. ونقل الزوجة لـ«العناية المركزة»

أنهى مستشفى العريش العام، إجراءات دفن شاب توفى نتيجة حادث سير، على الطريق الساحلي بين بئر العبد والعريش، بعد وصوله إلى المستشفى جثة هامدة، وإيداعه ثلاجة المستشفى، فيما تتواصل محاولات إنقاذ الزوجة المصابة بإصابات خطرة.

وتم تسليم الأوراق وتصاريح الدفن إلى أفراد من عائلة المتوفى، أحمد فارس المالح، بعد أن تم كتابة المحضر الرسمي والوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت الجهات المعنية بشمال سيناء، قد تلقت إخطارا بوفاة شخص وإصابة زوجته بإصابات بالغة، إثر حادث سير وقع بين سيارة ملاكي، مع سيارة نقل ثقيل في منطقة الميدان، الواقعة غرب مدينة العريش، على الطريق الساحلي.

الجهات المختصة تفتح تحقيقًا في الحادث

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة، والوقوف على جميع التداعيات التي تسببت في عملية التصادم، التي أدت الى وفاة السائق وإصابتة زوجته، والتي تخضع حاليا للعلاج المكثف، في قسم العناية المركزة، بمستشفى العريش العام .

وأحدث الحادث صدمة كبيرة لدى أهالى العريش، وخاصة أفراد عائلة المتوفى، الذين تجمعوا بفناء المستشفى لاستلام الجثة من الثلاجة.

دفن شاب توفى أمس بحادث غرب الشيخ زويد

ومن جهة أخرى، شيع الأهالي جنازة شاب من أهالى مدينة الشيخ زويد، توفى أمس، وأصيب آخر، جراء حادث سير وقع بمنطقة الخروبة بين العريش والشيخ زويد، حيث تم دفن الشاب المتوفى، بعد إنهاء تصاريح الدفن وأسباب الوفاة، بينما يخضع الآخر للعلاج بقسم العناية المركزة، بمستشفى العريش العام.