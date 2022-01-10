مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالأقصر

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الاثنين، فيما أصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي على طريق الأقصر أسوان، وتحديدا على مدخل أسوان، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر بالحادث وإخطار مرفق إسعاف الأقصر للدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وجثة المتوفى جراء حادث السيارة الملاكي.

بلاغ لمديرية الأمن

وورد بلاغ للواء خالد عبد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها عدد 3 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي بطريق «الأقصر – أسوان» على مدخل محافظة الأقصر وبسبب السرعة الزائدة أدى إلى اختلال عجلة القيادة لانقلاب السيارة الملاكي ووفاة أحد الأشخاص فيما أصيب أثنين آخرين، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر.

نقل المصابين لمستشفى أرمنت

ونقلت سيارات الإسعاف بمرفق إسعاف الأقصر المصابين الاثنين إلى مستشفى حورس الجديد «مستشفى أرمنت التخصصي سابقًا» بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، لتلقي العلاج وتبين إصابتهما بكدمات وكسور في أماكن متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، فيما نُقلت جثة المتوفي لمشرحة المستشفى لحين صدور تصريح الدفن.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات لمعرفة ملابساتها وإصدار تصريح الدفن لخروج الجثمان المستشفى.