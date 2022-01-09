مصرع وإصابة 22 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون، جميعهم عمال مزارع، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالظهير الصحراوي الغربي، بمدخل قرية 8، التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم، الأحد.

المصابون عمال مزارع كانوا في طريقهم لمنازلهم

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة يستقلها مجموعة من عمال المزارع بسبب انفجار إطارها الأمامي، ما أدى لمصرع شخص وإصابة 21 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، وأودعت جثة المتوفى بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

انتقل رجال من إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، ومعرفة الظروف والملابسات، وتم تحرير المحضر اللازم.

إصابة 17 في حادث مماثل مساء أمس

وشهد الطريق الصحراوي الغربي مساء أمس، حادثًا مماثلًا، حينما انقلبت سيارة ربع نقل بالقرب من قرية تونا الجبل، التابعة لمركز ملوي في جنوب المحافظة، ونتج عن ذلك مصرع طفل وإصابة 17 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وودعت المنيا مساء أمس وصباح اليوم جثامين 15 متوفى، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس وميكروباص أجرة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء.

وكان الضحايا الـ15 من بينهم سيدة وأبنائها الثلاثة، كانوا يقضون إجازة عند الزوج الذي يمتلك محلا تجاريا بمدينة شرم الشيخ، وقد شيع أهالي قرية المنشية بمركز بني مزار جثامين الأم وأطفالها الثلاثة، وتم دفنهم بمقابر الأسرة بقرية البهنسا، وخرجت جنازة مهيبة لتشييعهم.

كما خرجت جنازات لتشييع باقي الضحايا الـ11 وهم من أبناء قرى أعطو، شلقام، ساقولا، التحرير، برطباط، ونعى محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، في بيان أصدرته المحافظة صباح اليوم، جميع ضحايا الحادث.