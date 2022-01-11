مشارك في منتدى شباب العالم: «اشتغلت على نفسي سنتين عشان اللحظة دي»

انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة السلام بشرم الشيخ، حيث بدأت الجلسة الرئيسية بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، كما تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».

وقال محمد الجارحي طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة شعبة إنجليزي بجامعة الإسكندرية، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، إن مشاركته حلم كل الشباب: «أنا اشتغلت على نفسي السنتين إللي عدوا عشان أكون مؤهل ضمن الشباب إللي بيتم اختيارهم بجدارة».

أحد المشاركين في منتدى شباب العالم: أريد الانضمام لورشة ريادة الأعمال

وأضاف الجارحي لـ«الوطن»، أن هذه التجربة، أفادته في التعرف على الثقافات المختلفة، وورش العمل المقدمة ضمن فعاليات المنتدى: «هدفي من المشاركة دي هو عمل علاقات وشبكات تواصلية والتعرف على افكار جديده ومختلفة».

فرصة عظيمة في منتدى شباب العالم

وأشار إلى أنه يريد أن ينضم إلى ورشة ريادة الأعمال حتى يكتسب خبرات ومهارات عالية من القائمين على هذه الورش، خاصة أنه حصل على العديد من الدراسات والشهادات في مجاله، كما أنه يعتبر مشاركته في هذا المنتدى هو فرصة عظيمة بالنسبة له.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.