بث مباشر.. جلسة منتدى العالم «جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد»

تنطلق بعد قليل الجلسة العامة الرئيسية لليوم الأول من فاعليات منتدى شباب العالم، المُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، إذ تُقام الجلسة تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة العامة الرئيسية.

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم حتى 13 يناير

وانطلقت فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، المقرر أن تضم العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

«روبوت آلي» يرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي

ورحب «روبوت آلي»، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. وقال الروبوت: «أتشرف بوجودي اليوم بالإنابة عن أصدقائي الروبوت، الذين سيعملون في جميع الأرجاء خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية سيادتكم، وأحب أن أطمئن سيادتكم بأنّ إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا».

مبادرة «حياة كريمة» حاضرة في منتدى الشباب

وكشفت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنّ جزءا كبيرا من فعاليات المنتدى مخصص لمبادرة «حياة كريمة»، لما لها من أهمية لنحو 50% من المصريين، من خلال تغيير حياتهم في مبادرة جريئة لم يجرؤ من سبق من الحكام على خوضها، وأصبحت تجربة رائدة في العالم أجمع.