استشارى الطاقة المتجددة: أجندة المنتدى تتضمن حلولاً تكنولوجية لتحديات الألفية الجديدة

قال هشام عادل نصر، استشارى فى مجال الطاقة المتجددة والمدن الذكية، والحاصل على ماجستير هندسة وإدارة الطاقة بالخارج، إن أجندة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تتضمن حلولاً تكنولوجية لجميع التحديات التى تواجهنا فى الألفية الجديدة.

هشام نصر: المصريون الدارسون بالخارج ثروة مستقبلية لتطوير مسار التنمية ونقل الخبرات الدولية للمجتمع

وأكد «نصر»، فى حوار مع «الوطن»، سعادته بالمشاركة فى منتدى شباب العالم للمرة الثانية، خصوصاً أن الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء أبرز المحاور التى تناقشها هذه الدورة، لافتاً إلى إلى أن شباب المصريين الدارسين بالخارج ثروة مستقبلية تستطيع تطوير مسار التنمية ونقل خبراتهم الدولية لمصر.. وإلى نص الحوار.

بداية ماذا عن مشاركتك فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم؟

- المشاركة فى المنتدى هذا العام تدور حول عدد من الأفكار والمحاور المطروحة، فى مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر المناخ المقبل المقرر عقده فى شرم الشيخ، حيث تمت مناقشة محاور عن كيفية ربط شباب المصريين بالخارج مع وزارة الهجرة، والاستفادة القصوى من خبراتهم داخل مصر.

أشارك في نقاشات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسعيد بوجودي في «شباب العالم» للمرة الثانية

هل ستشارك فى أية فعاليات ضمن المنتدى؟

- نعم، سأشارك كمدرب مع عيادة الأعمال (Startup Clinic)، فى دعم وتطوير رواد الأعمال للاستشفاء من جائحة فيروس كورونا، وتقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب مشاركتى فى موضوعات الذكاء الاصطناعى، وأبرزها البلوك تشين (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (Internet of Things) التى ستساعد فى وضع حلول تكنولوجية لجميع التحديات التى تواجهنا فى الألفية الجديدة.

ماذا عن مردود المشاركة فى منتدى شباب العالم؟

- أنا سعيد بمقابلة هذا الكم من الجنسيات فى مصر، الذى سينقل خبراته وتجاربه الشخصية بالحلول المقدمة لمواجهة تداعيات كورونا، ولا شك أن لكل مجتمع تجربة خاصة فى التعامل مع تداعيات الجائحة ووضع أجندة مختلفة تناسب كل مجتمع للخروج من التداعيات الاقتصادية، فضلاً عن سعادتى بأن أجندة المؤتمر ستضم حلولاً لأزمات الطاقة التى تواجه الشعوب العربية والأفريقية، لا سيما الحلول المقدمة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ومقابلة عدد من ممثلى الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة مثل منظمة اليونيدو (UNIDO) التى ستشرف وتقدم الدعم لعدد من رواد الأعمال من مختلف الجنسيات، وبالتأكيد سيكون للشباب المصرى حصة من هذا الدعم الدولى.

ما التوصيات التى تتوقع أن تتضمنها النسخة الحالية من المنتدى؟

- كعادة المنتدى كل نسخة يتم إصدار عدد من التوصيات المهمة بناء على النقاشات فى فعاليات المنتدى المختلفة، كما اعتدنا أن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه التوصيات ويصدر توجيهات لتفعيلها وتنفيذها، والمنتدى فى نسخته الحالية من المتوقع أن يصدر توصيات بالغة التأثير، لأنه الفعالية الأولى دولياً الهادفة لإشراك الشباب فى صناعة القرار الدولى واستشفاء العالم من جائحة كورونا.

كيف ترى شباب المصريين بالخارج وأهمية مشاركتهم بالمنتدى؟

- الشباب المصريون الدارسون بالخارج ثروة مستقبلية، تستطيع تطوير مسار التنمية فى مصر، ونقل الخبرات الدولية للمجتمع، وهم بالفعل على استعداد تام لدعم مصر بحماس شديد فى جميع المجالات.

أفكار مهمة

لقائى بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كان فرصة مهمة لمناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بربط شباب الخارج بوطنهم، وقضايا أخرى سيبحثها المنتدى مثل الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وهى أمور تعكس توجُّه الدولة المصرية لإيجاد حلول لمواجهة هذه التداعيات، فضلاً عن اهتمامها بمجال الطاقة المتجددة، الذى سيمثل نقلة نوعية فى توفير الطاقة خلال المرحلة القادمة.