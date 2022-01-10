سفير السعودية: «شباب العالم» منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية

نوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، الذي انطلقت أعماله، اليوم، بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب السفير السعودي، عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

تطور ملموس في أعمال المنتدى

وأشار السفير نقلى إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة للمنتدى، إضافة إلى دورته الحالية، مشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، باعتباره منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

وأكد السفير ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.