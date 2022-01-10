5 أماكن بالجيزة ممنوع الركنة فيها.. تعرضك لغرامة فورية 500 جنيه

كشفت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن يمنع فيها الانتظار الخاطئ للسيارات، باعتبارها تعدي على الطريق العام، وتعوق حركة المرور.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية المتنوعة التي تقدمها للقراء، الأماكن الممنوع ركن السيارة بها، والتي تعرض قائدي المركبات لغرامة 500 جنيه، بسبب الانتظار الممنوع، وفق الصفحة الرئيسية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في السطور التالية:

أماكن ممنوع الركنة فيها بالجيزة

وبحسب المحافظة فقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتصدي لأماكن الانتظار الخاطئ للسيارات وهي:

- الانتظار بجانب الجزيرة الوسطى للشوارع.

- الدراجات البخارية التي تركن أعلى الرصيف ستتعرض للغرامة.

- الانتظار بالمحاور الرئيسية والمحاور الجديدة بالجيزة.

- الانتظار أعلى الرصيف.

- الوقوف بالشوارع البديلة لشارع الهرم بعد غلقه.

عقوبات مخالفات الطريق في قانون المرور الجديد

وحدد قانون المرور الجديد، عدد من العقوبات في حالة مخالفة السير، وهي كالآتي:

- الاعتداء على رجال المرور تتراوح الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

- إذا ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور، يتم فرض غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

- فرض غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، في حالة عدم اتباع تعليمات رجل المرور.

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة تؤثر على البيئة تتراوح الغرامة في تلك الحالة ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

- ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام من 300 إلى 1500 جنيه.

- تصل غرامة السير عكس الاتجاه إلى 5 آلاف جنيه.

- عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 1000 جنيه.

- عدم مساعدة ضباط المرور في إرشادهم عن قائد المركبة تتراوح الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

- تصل الغرامة لـ50 ألف جنيه في حالة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.