عقوبة المخالفين لقانون المرور الجديد: غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه

وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من العقوبات الصارمة، على كل من يخالف اللوائح المنصوص عليها، خلال السير بكافة الطرق والمحاور في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أبرز العقوبات التي فرضها قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973 على المخالفين من السائقين، التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه:

- فرض غرامة تصل إلى 2000 جنيه، لتركيب زجاج فامية ونفس القيمة في حالة مخالفة الإضرار البيئي، وكذلك مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها.

- غرامة 300 جنيه على عدم وجود طفاية في السيارة.

- استخراج رخصة قيادة بديلة عن الرخصة التي تم إلغاؤها، مع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، ويوقع على ذلك غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار ويتم فرض غرامة تتباين من 1500 إلى 3000 جنيه.

- غرامة تصل إلى 1500 جنيه على السير بدون فرامل.

عقوبات مخالفات الطريق في قانون المرور الجديد

كما حدد القانون، عددا من العقوبات في حالة مخالفة السير، وهي:

- في حالة الاعتداء على رجال المرور تتراوح الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

- إذا ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور، يتم فرض غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

- فرض غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، في حالة عدم اتباع تعليمات رجل المرور.

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة تؤثر على البيئة تتراوح الغرامة في تلك الحالة ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

- ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام من 300 إلى 1500 جنيه.

- تصل غرامة السير عكس الاتجاه إلى 5 آلاف جنيه.

- عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 1000 جنيه.

- عدم مساعدة ضباط المرور في إرشادهم عن قائد المركبة تتراوح الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

- تصل الغرامة لـ 50 ألف جنيه في حالة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.