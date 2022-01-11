إزالة 120 عقارا بالمطرية لإقامة محور يربط عدلي منصور بالخصوص

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من إزالة تعارضات محور عدلي منصور وتعويض السكان وتم فتح المحور.

وأضاف لبيب، لـ«الوطن»، أنه جار حاليا العمل على إزالات دائري الأوقاف وشارع المسلة بجوار مسلة سونسرت، حيث يوجد 120 عقارا سيتم إزالتها بعد الانتهاء من حصر السكان تمهيدا لتعويضهم، وقيمة التعويضات يحددها المطور العقارى حسب أسعار السوق، وذلك في إطار خطط الدولة لفتح محاور جديده لتيسير حركة المرور، لافتا إلى أن لجنة الحصر للمنازل التي سيتم إزالتها وتعويض ساكنيها تواصل أعمالها، وستنتهى الأسبوع الجاري من أعمالها برئاسة رئيس حي المطرية وقسم المطرية وشرطة المرافق والشؤون القانونية والأملاك ومسؤولي بحوث الإسكان بمحافظة القاهرة.

تطوير شارع المسلة

وأشار رئيس حي المطرية إلى أن الإزالات الجديدة بشارع المسلة تتم لإقامة محور يربط بين محور عدلى منصور ومحور الخصوص، وكل العقارات المطلة على المسلة سيتم توحيد واجهاتها ضمن خطة التطوير للموقع الأثرى، والعمل على تسيير الحركة المرورية في ضوء مشروعات النقل والمحاور التى تشهدها محافظة القاهرة لإنهاء أزمات المرور التى عانت منها العاصمة خلال عقود مضت.

مجمع سكني

وأشار إلى أن حي المطرية يشهد طفرة كبيرة وإقامة عدد من المحاور والطرق الجديدة، علاوة على إزالة أي إشغالات أو مخالفات على أرض المزرعة التابعة لهيئة الأوقاف حيث يتم رفع المخلفات التاريخية على مساحة 54 فدانا، ومن المقرر إقامة مجمع سكنى متكامل عليها يحمل اسم مشروع أهالينا 4 ضمن المشروعات التى تشهدها محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

كما انتهت أجهزة محافظة القاهرة من أعمال إزالة عزبة أبو قرن العشوائية ونقل سكانها إلى مشروع معا بالسلام ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات خاصة الخطرة منها من أجل حياة كريمة للمواطنين، ومن المقرر ضمن أرض عزبة أبو قرن ضمن مخطط تطوير حدائق الفسطاط الجارى تنفيذه حاليا.