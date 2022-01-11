لو مغترب أو هتنقل القاهرة.. أرخص مناطق للإيجار تبدأ من 500 جنيه

يبحث المغتربون والراغبون في العمل بالقاهرة عن أرخص مناطق الإيجارات الجديدة في محافظة القاهرة، ويوفر عدد من أصحاب العمارات والبيوت إمكانية تأجير سرير داخل شقة، بسعر أقل من تأجير شقة بكامل محتوياتها، وتكون بالتأكيد أرخص ومناسبة لإمكانيات الكثيرين.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار الإيجارات في عدد من المناطق بالقاهرة للراغبين في العمل أو العمل، وفقا للسمسار سيد إبراهيم في التقرير التالي:

الإيجار الجزئي للشقة

ويتيح بعض أصحاب العقارات إمكانية تأجير أجزاء من الشقق، «السرير» ويكون هذا أفضل للأشخاص ذو الإمكانيات المادية الضعيفة، وغالبًا يطلب صاحب الوحدة تأمين شهر وايجار شهر مقدم، وجاءت الأسعار كالآتي:

منطقة حلوان

تعتبر من أرخص مناطق القاهرة من حيث أسعار الإيجارات، ويبدأ سعر الإيجار في سكن المغتربين نحو 500 جنيه بالشهر، بينما يتراوح سعر الوحدة الإيجار في منطقة المعصرة بحلوان ما بين 1200 إلى 1700 جنيه، وفي وادي حوف ما بين 600 إلى 900 جنيه، وفي عين حلوان ما بين 500 إلى 1700 جنيه.

عين شمس

تحظى منطقة عين شمس بإقبال الكثيرين من المغتربين والذين يعملون بالقاهرة، باعتبارها من أرخص المناطق، ويبدأ سعر الايجار فيها من 750 إلى 2500 جنيه في شارع أحمد عصمت، وفي شارع عين شمس الرئيسي يتراوح ما بين 700 إلى 2900 جنيه.

مدينة نصر

من أرخص المناطق أيضا لاقترابها من المدينة الجامعية الأزهرية، ويتراوح سعر السكن في بيوت المغتربين المنتشرة حول جامعة الأزهر بنحو 250 جنيهًا، وتصل حتى 2000 جنيه في بعض الشوارع الرئيسية.

المدن الجديدة

وتعتبر السكن في المدن الجديدة من أرخص المناطق، ففي مدينة الشروق حي الشباب، يمكن الحصول على وحدة إيجار جديد بسعر يتراوح ما بين 700 إلى 1400 جنيه، وفي مدينة بدر يتراوح سعر الإيجار ما بين 500 إلى 1000 جنيه، والعبور ما بين 1700 إلى 3000 جنيه.