«نفسنا نكون منشدات».. أمنية 3 شقيقات كفيفات بالبحيرة

«النور مكانه في القلوب»، مقولة لطالما ترددت على مسامعنا، حيث برهنها ثلاث شقيقات كفيفات في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اتخدن من قلوبهن منبعا لبصيرتهن التي حُرمن منها في صغرهن، حيث أزحن من خلاله عتمة الدنيا، والتقت عدسة «الوطن» بهن خلال بث مباشر ليروين تجربتهن.

بوجهها المنير المبتسم، تقول إكرام محمود النجار، الشقيقة الكبرى، إنها وُلدت فاقدة للصبر، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة حياتها، حيث استطاعت تدبير أمورها بمساندة والدتها وشقيقها الأكبر، مشيرة إلى أنهم هم الذراع الواقي لهن من مصاعب الحياة.

والتقطت علا محمود، الشقيقة الوسطى، طرف الحديث، قائلة إنها راضية بقضاء الله وقدره في فقدها لبصرها، حيث وُلدت هي الأخرى فاقدة لحاسة البصر، مضيفة أن الله منحها نعمة البصيرة التي تراها أنها عامل مهم في حياتها.

إنشاد ديني وحفظ قرآن.. مواهب الشقيقات المكفوفات

وأشارت إلى أنها حفظت العديد من كتاب الله منذ صغرها بكتَّاب القرية وبمساندة شقيقها، كما أنها تمتلك موهبة الإنشاد الديني التي اكتشفتها صدفة أثناء استماعها لبعض الأناشيد الدينية، مشيرة إلى أنها وشقيقاتها لم يتمكنَّ من مواصلة تعليمهن لعدم توافر مدارس خاصة بالمكفوفين في البحيرة آنذاك.

فيما أضافت نجاة محمود النجار، الشقيقة الصغرى لهن، أنها ولدت هي الأخرى فاقدة لحاسة البصر مثل شقيقاتها، حيث ولدن جميعهن مصابات بمرض ضمور العصب البصري، إلا أنه لم يكن مرضا وراثيا طبقا لتشخيص العديد من الأطباء.

وذكرت أنهن قابلن شيخ الأزهر منذ عامين حيث منحهن عمرة، مشيرة إلى أنه كان لقاء أبويا، نظرا لطيب معاملة شيخ الأزهر لهن، كما أنهن قابلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وقضين يوما كاملا داخل النادي، متمنيات لقائهما مرة أخرى.

وأشار شقيقهن السيد محمود النجار إلى أن والدتهن سعت إلى حسن تربية شقيقاته حيث بذلت معهم قصارى جهدها كونها عملتهم الصلاة وحفظ كتاب الله، مضيفا أنه فخور بهن كما أنه يستشيرهن في شتى أموره باعتبارهن أهلا للمشورة، كما أنه يربط بهما علاقة أخوية قوية لشدة تعلقهما به.

وفي ختام حديثهن، تمنت الفتيات تبني موهبتهن في الإنشاد الديني، والعمل على رصف طرق القرية حتى يتسنى لهن التنقل لا سيما في فصل الشتاء، كما ناشدن أيضا بتشييد مدرسة للمكفوفين داخل مركز أبو المطامير حتى يتمكن أقرانهن من متحدي الإعاقة البصرية من استكمال تعليمهم.