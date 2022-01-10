صقيع وغيوم فى «الإسكندرية ومطروح والغربية».. وطقس مشمس فى «البحيرة»

شهدت محافظات الإسكندرية ومطروح والغربية، اليوم، موجة من الصقيع والغيوم ونشاطاً للرياح، إذ اشتدت سرعة الرياح الباردة بالإسكندرية، فى ثانى أيام شهر طوبة، وزادت سرعتها بنسبة كبيرة ما تسبب فى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى، وإغلاق بوغازَى ميناءى الدخيلة والإسكندرية أمام حركة الملاحة البحرية، مع هبوب موجات من الصقيع ليلاً ونهاراً.

وارتدى الأهالى الملابس الثقيلة بسبب الطقس البارد، وارتفاع موج البحر بسبب الهواء الشديد، خاصة فى ساعات الليل، فيما بدأت المحافظة الاستعدادات لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، المتوقع أن تهطل على المحافظة بأمطار غزيرة ورياح باردة، فى 12 من الشهر الجارى.

وفى مطروح، اتسم الطقس بالبرودة والصقيع على مدن المحافظة الساحلية، ونشطت الرياح المحملة بالأتربة فى مختلف أنحائها، خاصة فى القرى والنجوع، وارتفعت نسبة الرطوبة لأعلى معدلاتها خلال فصل الشتاء.

وسادت الغيوم سماء المحافظة، وانتشر الضباب فى مختلف المناطق وعلى الطرق السريعة والساحلية، وسجلت درجات الحرارة العظمى 17 درجة، والصغرى 10 درجات، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة فى الجو إلى 82%، وسرعة الرياح لتسجل 32%، فى أعلى معدل لها خلال شهر يناير. وشهدت محافظة الغربية انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، وانتشاراً للشبورة، وتقلبات فى الأحوال الجوية. فى المقابل، شهدت محافظة البحيرة، أمس، طقساً معتدلاً، مع ارتفاع فى درجات الحرارة على كل المدن والمراكز بنطاق المحافظة، وسط سطوع لأشعة الشمس وتحسن ملحوظ فى حالة الطقس.