10 سيارات الأكثر ترخيصا في 2021.. «هيونداي» تتصدر بـ24.2 ألف

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن سوق السيارات المصرية في عام 2021 استوعبت نحو 252.640 سيارة ملاكي، و43.771 سيارة نقل، و44.769 سيارة أتوبيس خاص، و202.840 ألف دراجة نارية، وذلك في البيان الشهر الأخير الصادر عن مؤسسة الأهرام.

كما أوضح البيان، ترتيب السيارات العشر الأوائل الأكثر ترخيصًا في السوق المحلية خلال العام 2021.

في قطاع السيارات الملاكي

حصدت العلامة التجارية «هيونداي» على المركز الأول بعدد 24.207 سيارة، وفي الترتيب الثاني جاءت العلامة الصينية «إم جي» بعدد 23.700 سيارة، ومن ثم جاءت العلامة التجارية «نيسان» في الترتيب الثالث بالقائمة بعدد 20.995 سيارة، وبالترتيب الرابع جاءت العلامة اليابانية «سوزوكي» بعدد 17.709 سيارة، وفي الترتيب الخامس جاءت العلامة التجارية «تويوتا» بعدد 16.172 سيارة، وفي الترتيب السادس جاءت سيارات «كيا» بعدد 15.835 سيارة، وفي الترتيب السابع جاءت العلامة الصينية «شيري» بعدد 14.532 سيارة، وفي الترتيب الثامن جاءت سيارات «شيفورلية» بعدد 13.431، وبالترتيب التاسع جاءت سيارات «فيات» بعدد 12.348 سيارة، وبالمركز العاشر جاءت سيارات العلامة الفرنسية «بيجو» بعدد 11.658 سيارة.

«المجمعة» تعلن عن عدد الدراجات النارية المرخصة خلال 2021

وأشار التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إلى عدد تراخيص الدراجات النارية في السوق المحلية خلال العام المنصرم 2021، والذي بلغ عدد 202.840 دراجة نارية؛ وسجلت سيارات النقل تراخيص لعدد 43.771 سيارة،أما مركبات الأتوبيس الخاص فتم ترخيص 44.769 سيارة، خلال العام 2021.

معدل مبيعات السيارات يرتفع خلال 2021

وفي سياق آخر، أعلن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من العام المنصرم 2021، حيث سجَّل معدل مبيعات السيارات نسبة ارتفاع وصلت إلى 28.21% بعدد 261,593 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجَّلت عدد 204,035 مركبة.