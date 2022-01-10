التأمينات: افتتاح أول منطقة تكنولوجية لخدمة أصحاب المعاشات السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، افتتاح أول منطقة تأمينية تعمل وفقا للرؤية الاستراتيجية للهيئة بمنطقة المقطم، السبت المقبل الموافق 15 يناير 2022، لافتة إلى أنه يجرى تجهيز المركز بوسائل الاتصال الحديثة، لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم نحو 10 ملايين و662 ألف صاحب معاش ومستفيد، مؤكدة أنه سيتم تقديم الدعم اللامحدود لموظفي المنطقة، مشيرة إلى أن بدء تطبيق الاستراتيجية كانت بمنطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية منذ عام، تليها محافظة القاهرة، ثم باقي محافظة الشرقية، تليها محافظة الدقهلية، ومحافظة أسيوط.

التخطيط لشمول الرؤية المستقبلية مختلف المناطق

وتابعت الهيئة، في تقرير لها، أنه يتم التخطيط لشمول الرؤية المستقبلية مختلف الأماكن إلى أن ينتهى التعميم والتحول الرقمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يتم العمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وإيجاد سبل للحصول على خدماتهم بكل سهولة، دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وفتح مكاتب أمامية بها أماكن انتظار.

الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة

ولفت رئيس الهيئة، وفق تقرير سابق صادر عن الهيئة، إلى ضرورة الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة مثل العدل، والمرور وكذلك الأحوال المدنية، للحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيا دون أن يتنقل المواطن بين الجهات المختلفة للحصول على الخدمة.

ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للعاملين

وأوضحت التأمينات، أنه جرى إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، وتشغيله فعليا، كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للعاملين، والتي تمكن أي مستفيد من المعاش أو أي صاحب معاش من صرف أي متجمدات من أي فرع من فروع البنك، ببطاقته الشخصية فقط.