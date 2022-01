مقتل 19 على الأقل بينهم 9 أطفال بحريق في أمريكا «فيديو»

ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن 19 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم 9 أطفال، في حريق بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأمريكية، الحادث الذي وصفه مسؤول إطفاء بأسوا حادث حريق في ذاكرة المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك أكثر من 60 آخرين مصابين، بينهم نحو 31 بحالة حرجة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، وشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكيتين.

ووصل إلى موقع الحريق نحو 200 من رجال الإطفاء، فيما كان أغلب الضحايا بالطوابق العليا من المبنى السكني المكون من 19 طابقًا.

#BREAKING: Over 41 people have been seriously injured in a residential building fire in the Bronx, New York. Over 200 FDNY members are on scene. pic.twitter.com/qCXT2KU7B8