مقتل 19 على الأقل بينهم 9 أطفال بحريق في أمريكا «فيديو»

ذكرت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، أن 19 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم 9 أطفال، في حريق بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأمريكية، الحادث الذي وصفه مسؤول إطفاء بأسوا حادث حريق في ذاكرة المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك أكثر من 60 آخرين مصابين، بينهم نحو 31 بحالة حرجة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، وشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكيتين.

ووصل إلى موقع الحريق نحو 200 من رجال الإطفاء، فيما كان أغلب الضحايا بالطوابق العليا من المبنى السكني المكون من 19 طابقًا.

#BREAKING: Over 41 people have been seriously injured in a residential building fire in the Bronx, New York. Over 200 FDNY members are on scene. pic.twitter.com/qCXT2KU7B8 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 9, 2022

عمدة نيويورك: سيكون الحريق الأسوأ في التاريخ الحديث للمدينة

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، في مؤتمر صحفي: «حتى قبل معرفة الحجم الكامل للخسائر في الأرواح إنه سيكون الحريق واحدا من أسوأ الحرائق التي شهدناها هنا في العصر الحديث في مدينة نيويورك».

وأضاف عمدة نيويورك: «هذه لحظة مروعة ومروعة ومؤلمة لمدينة نيويورك، وسيؤدي تأثير هذا الحريق إلى إحداث مستوى من الألم واليأس في مدينتنا».

أحد الأطفال الناجين: رأيت جثث الأطفال وأمهات يغمى عليهن

وقال أحد الأطفال الناجين وعمره 13 عاما، لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية: «رأينا أمهات يغمى عليهن رأوا أطفالهم يموتون، رأينا مجموعة من الجثث تخرج، كان الناس بمن فيهم الأطفال يموتون».

وأظهرت صور ولقطات من مكان الحادث، رجال الإطفاء وهم يتسلقون السلالم لإنقاذ الأفراد العالقين في الطوابق العليا.

ونصح مكتب إدارة الطوارئ في نيويورك السكان في تغريدة على تويتر بإغلاق أي نوافذ مفتوحة وتجنب الدخان.