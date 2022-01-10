محافظ الغربية يوجه برفع كفاءة وصيانة الطرق بنطاق قرى «المحلة»

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، المهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، بالتنسيق مع اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، في وضع خطة عاجلة لإنهاء أعمال رفع كفاءة الطرق وصيانتها، بشكل دوري، وفق جدول زمني، حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بصيانة الطرق ورفع كفاءة الخدمات

وباشر اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة، وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والمداخل الحيوية بقرى مركز المحلة.

وتم بإشراف المحاسب سعد نصر وحيدر عطا الله، نائبا رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، تكثيف أعمال تمهيد وتسوية الطرق ورفع الأتربة المتراكمة بطريق «المحلة - طنطا» حتى مداخل قرية الهياتم بمشاركة إدارة الأشراف على النظافة، إلى عمل نظافة مجمعة.

كما شملت أعمال صيانة المدارس وطريق البحر، وأمام السنترال، وطريق المسقة بنطاق قرية صفط تراب.

وتتواصل أعمال النظافة بالطريق الدائري، وتمهيد وتسوية الطرق بقرية بلقينا، فضلا على نظافة طريق «شبرا بابل - المحلة» ومداخل قرى كفر حجازى والكمالية وكفر فيالة.

حملات مكبرة بالوحدات المحلية القروية بقرى مركز المحلة

كما شهدت أعمال رفع المخلفات وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية، طرق ومداخل وحدة العامرية، بعمل حملة نظافة بمداخل القرية، ورفع تجمعات القمامة على مصرف زفتى، ومدخل القرية وترعة العامرية، حتى الطريق الدائري، برفع 40 طن مخلفات، إلى جانب تجميل وتسوية الأشجار بالشارع الرئيسي، أمام الوحدة المحلية.

وأشار رئيس المدينة العمالية، إلى تدشين حملات نظافة مجمعة حول المدارس وطريق 12 لأمام البنوان والشرقية برفع 30 طن مخلفات، مرورا بطريق 71 أمام البنوان ودخميس وسيدى حمود.

كما تم عمل حملات نظافة ورفع التراكمات بالطريق الدائري نطاق وحدة الجابرية، وأمام عزبة المغازي ونفق الجابرية، ومتابعة أعمال متعهد جمع ونقل القمامة من القري.

كما وجه رئيس المدينة العمالية بتم تدشين أعمال نظافة بوحدة محلة أبوعلي، شملت المصالح الحكومية والمدارس ومدخل قرية بطينة وطريق «المحلة - المنصورة»، ومكتب التموين، ومركز الشباب، وتجميل وتسوية فروع الأشجار بالقرية، ورفع 40 طن مخلفات.

وخلال الحملات، تم رفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية ميت الليث هاشم، بحملة نظافة ورفع قمامة على طريق «المحلة - دمرو»، وأمام المصالح الحكومية والمدارس والطريق الدائري.

حملات نظافة لرفع تلال وأطنان القمامة

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى الانتهاء من تسوية وتمهيد الطرق أمام المصالح الحكومية، وداخل قرية محلة حسن، ومنشأة الأمراء، ونظافة ورفع مخلفات القمامة بوحدة المعتمدية، وصولا إلى نظافة طريق «المحلة - سامول»، والشامي، وطرق ومداخل القرية، برفع 60 طن مخلفات.

وشملت أعمال النظافة نطاق الوحدة المحلية ببشبيش، ومنها شارع البحر وأمام المستشفى، ومنطقة النجارين، وطريق عزبة لومانة، ونظافة وتسوية وتمهيد الطرق أمام المستشفى والمدارس والمصالح الحكومية، برفع 30 طن مخلفات قمامة.

وأكد رئيس المدينة العمالية، على أنه تم تدشين حملات النظافة بقرى الوحدة المحلية بدمرو، وطرق المدارس ومداخل ومخارج القرية، ونظافة وتمهيد الطرق والمداخل بقرى وحدة نمرة البصل، والوحدة المحلية لقرية الشهيدى.