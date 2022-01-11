مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأبو المطامير في البحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية أمام طريق الهجان التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث دراجة نارية وتروسيكل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة عامل وشخصين آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل أمام طريق الهجان التابع لذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة «صالح عبد الرازق توفيق» 52 سنة، مقيم بأبو المطامير، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من «محمد صالح عبد الرازق، 24 سنة مقيم أبو المطامير، باشتباه كسر بالزراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد حسين عبد الهادي، 30 سنة مقيم أبو المطامير، مصابا باشتباه كسر في الفقرات، واشتباه نزيف في البطن، وكسر في الساق الأيمن والحوض وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.