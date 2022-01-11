القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد السيارة النقل الغارقة فى المعدية ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، و3 من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، والمتسبب في غرق اثنين من الضحايا الذين كانوا يستقلون السيارة، ونجاة 14 شخص، والبحث عن 7 ما زالوا مفقودين.

بيان النيابة العامة

وأخطرت النيابة العامة، في بيان لها، أمس الإثنين، بغرق سيارة نقل كان على متنها 24 عاملا، من بينهم أطفال وبالغين، في مياه نهر النيل، ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق، أثناء عودتهم من إحدى المزارع التي كانوا يعملون بها.

معدية غير مرخصة

وأوضح البيان الصادر من النيابة العامة، أن سائق السيارة، كان يعبر «معدية»، غير مرخصة فوق مياه نهر النيل، وهو ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده ولم يستطيع السيطرة عليها، ما أسفر إلى وقوع الحادث، وغرق اثنين من مستقليها، وانتشال 14 شخص ما زالوا على قيد الحياة، وجار البحث عن باقي المفقودين.

وانتقلت النيابة العامة، لمكان الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانين، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات، في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، ولا تزال مجهودات فرق الإنقاذ النهري على قدم وساق للعثور على الضحية السابعة التي لم يعثروا عليها حتى الآن.

وسادت بين سكان القرية التي ينتمي لها الضحايا بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن، عقب علمهم بوقوع الحادث، وانتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، وذلك بعد انتشال جثمانين من جثامين الضحايا، وإنقاذ 14 شخصا، فيما لا يزال هناك عدد من الجثامين والغرقى تحت المياه حتى الآن، يُقدر عددهم بنحو 7 أشخاص يجري البحث عن جثامينهم حتى الآن.