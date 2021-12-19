ضبط المتهمين في قضية جثة منشأة القناطر: «ضربناه عشان كان بيسرق الأوتوبيس»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا أنهم لاحظوا قيام المجنى عليه حال شروعه فى سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم وتعديهم عليه بالضرب بإستخدام (عصا خشبية - سنجة - واير) حتى فارق الحياة ، وقاموا بنقله بسيارة ملاكى (خاصة بأحدهم) ، وإلقائه بمكان العثور وأرشدوا عن السيارة والأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.