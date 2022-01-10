انتشال 6 جثامين من المفقودين في سقوط «سيارة» معدية منشأة القناطر

استطاعت فرق الإنقاذ النهري التي تبحث عن المفقودين في حادث غرق سيارة ربع نقل في مياه النيل بالمنوفية، أثناء عبورها معدية من قرية «القطا» إلى «عزبة الرمل» في مركز أشمون، انتشال 6 جثامين من المفقودين الـ7 في المياه، بالإضافة إلى انتشال السيارة نفسها، ولا تزال مجهودات فرق الإنقاذ النهري على قدم وساق للعثور على الضحية السابعة التي لم يعثروا عليها حتى الآن.

وشهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية الحادث الذي تسبب في إثارة الخوف والحزن بين الأهالي بعد أن غرقت السيارة قبل ساعات قليلة، وتحديدا بالقرب من منطقة «منشأة القناطر»، حيث كانت تعبر معدية من بر قرية «القطا» إلى بر «عزبة الرمل».

التقارير الأولية تشير إلى فقدان 7 أشخاص

وجاء في التقارير الأولية أن عدد الأشخاص الذين استقلوا السيارة التي غرقت 23 شخصا، غرق منهم شخصان وتم إنقاذ 14 آخرين، بالإضافة إلى فقدان 7 أفراد، قبل عثور فرق الإنقاذ النهري على 6 جثامين من ضمن الـ7 المفقودين، ليتبقى ضحية واحدة مفقودة لا يزال البحث عنها جاريا حتى الآن.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن السيارة التي كانت تحمل الركاب سقطت بهم في مياه النيل بالمنوفية لأن الفرامل تالفة ولا تعمل، فعندما حاول السائق أن يفرض سيطرته عليها ويتحكم في حركتها فشل وزحفت منه إلى حدود جسر النيل وسقطت في المياه.

الشرطة تتحفظ على سائق السيارة وعمال المعدية

وعلى الفور توجهت الشرطة وسلطات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث الذي أثار الذعر والهلع بين الأهالي في المنطقة، وتحفظوا على قائد السيارة وعمال المعدية إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق في الحادث، ولا يزال البحث جار عن الضحية المتبقية.