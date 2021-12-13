«تعليم الجيزة» تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة تسمم طلاب منشأة القناطر

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أنه تم فتح تحقيق عاجل في واقعة تسمم عدد من الطلاب في إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، مؤكداً أن المديرية نسقت مع المحافظة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شعور الطلاب بالإعياء.

نقل الطلاب إلى مستشفى وردان

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين ظهرت عليهم حتى الآن حالات الإعياء لم يصلوا إلى 60 طالباً، مؤكداً أنه تم نقل الطلاب إلى مستشفى وردان ويتم حالياً خضوعهم للفحوصات الطبية.

وتابع المصدر، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بتوزيع التغذية المدرسية واتباع القواعد السليمة لعمليات التخزين، لافتاً إلى أن المديرية كثفت من متابعتها لجميع المدارس للوقوف على إنتظام سير العلية التعليمية.

وأوضح المصدر أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة التزام جميع المدارس بكافة القررات المنظمة لتوزيع التغذية المدرسية، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المدارس.

تنسيق كامل بين «التعليم» مع المديريات والإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية ومدى الالتزام الكامل بجميع التعليمات الخاصة بتوزيع التغذية المدرسية على الطلاب.