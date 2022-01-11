مدبولي: مصر وضعت خطة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر بدأت إنشاء خريطة تفاعلية لتجنب مخاطر ظاهرة التغير المناخية، فضلا عن وضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار.

قضية المياه وCOP27

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، التي تعقد في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر من أكثر الدول فقرا في الموارد المائية، وقضية المياه أعتقد أنّها ستكون محورا أساسيا في COP27، المقرر أن تتناول آليات التعامل مع المياه وتلوثه، ولنا تجارب رائدة في هذا الموضوع.

خطة استراتيجية للحفاظ على المياه

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ مصر وضعت خطة حتى عام 2037، وبدأت تنفيذها منذ 5 أعوام، للعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والاستفادة بكل قطرة مياه، لافتا إلى أنّ مصر أعلى دول العالم في استغلال قطرة المياه أكثر من مرة.

ترشيد المياه وتبطين الترع

ولفت مدبولي، إلى أهمية مشروع ترشيد المياه وتبطين الترع والقنوات المائية، ومشروع حماية الشواطئ للتعامل مع المناطق المهددة في شمال الدلتا، موضحا أنّ القيادة السياسية تتبنى مشروع تطوير البحيرات المائية، التي كانت مهملة لمئات السنوات، وتعرضت لفقدان كبير للمساحة، كما تأثرت جودة المياه بصورة سلبية، وهو ما تغير على الأرض بالكامل، موضحًا أنّ تكلفة مشروع تطوير بحيرة المنزلة التي تبلغ مساحتها 250 ألف فدان، يبلغ ملياري دولار.