إقبال على خدمة فتح الحسابات في المنزل من البنك الأهلي لذوي الهمم وكبار السن

قال مصدر بالبنك الأهلي المصري إن خدمة فتح الحساب المصرفي لكبار السن وذوى الهمم بالبنك لقت إقبالا في المحافظات، إذ تعمل الخدمة على فتح الحسابات عن طريق موظفي البنك في المنزل أو الأماكن التي يحددها العميل تسهيلا على كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن عدد المواطنين الذين استفادوا من الخدمة تجاوز ألفي شخص في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن التجربة سوف يتم تعميمها في جميع المحافظات بالتدريج وفقا لخطة البنك.

يذكر أن البنك الأهلي المصري أعلن عن توفير طلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من جانب العملاء - كبار السن وذوي الهمم.

وتقتصر خدمة طلب الزيارة على كبار السن، ممكن يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، ولذوي الاحتياجات الخاصة.

حساب مصرفي «دليفري»

وأكد البنك أنه يشترط أن يكون مُقدم الطلب لديه القدرة على التعبير عن إرادته ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن تواصل موظف البنك مع العميل عن طريق الهاتف المحمول خلال يومين من طلب الخدمة؛ لتحديد موعد الزيارة وإخطار المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة أصل + صورة لاستكمال إجراءات طلب فتح الحساب.

وأكد البنك الأهلي أن تلك الخدمة غير متاحة بموجب توكيل لقاصر أو على سبيل الهبة.

خدمة فتح الحساب المصرفي للمواطنين داخل مصر

وقال البنك الأهلي إنه أجرى تحديثا لخدمة فتح الحساب المصرفي لجميع العملاء عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن تلك الخدمة متاح لمن يبلغ 21 عاما فأكثر، ويكون غير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه تابع للبنك، منوها بأنه لا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر، إذ يتطلب ذلك تحديد موعد لاستكمال باقي الأوراق داخل البنك.

خطوات تسجيل طلب فتح الحساب

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة عدم الإفصاح عنه.

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرف البنك الاهلي مرتين.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).