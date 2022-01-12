«الصحة» توضح آلية التعامل مع مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وأطلقت الوزارة مجموعة من المنصات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين وإطلاعهم على كل مستجدات فيروس كورونا، واستقبلت الوزارة على الخط الساخن لها 105 مجموعات من التساؤلات المتعلقة بآلية التعامل مع مصابي فيروس كورونا فى العزل المنزلى.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، إنه يتم التعامل مع مصابي فيروس كورونا داخل العزل المنزلي عن طريق التواصل مع مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي عن طريق إرسال كلمة «عزل» في رسالة إلى رقم 1440.

كيفية التسجيل في مبادرة الرئيس لحالات العزل المنزلى

وتابعت الوزارة أنه يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمريض على قاعدة بيانات حالات فيروس كورونا المنزلية، ويستكمل المواطن باقي بياناته حتى تصل له رسالة تأكيدية، وفى حال حدوث أي خطأ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وإدخال كلمة «عزل» مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات.

وأكدت الوزارة بعد تسجيل البيانات الكاملة يتم متابعة حالات العزل المنزلى تليفونيا من قبل فريق طبي كامل بشكل يومي وإعطاء كل المعلومات وآلية التعامل مع الفيروس وفقا للحالة المرضية وإصدار توجيهات بنوعية الطعام المقدم وكيفية تقديمه وشروطه وموانع المشروبات داخل العزل المنزلى.

الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لموجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للفيروس وغيره من الأمراض المعدية.