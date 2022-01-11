الصحة قدّمت خدمات طبية وعلاجية لـ2.2 مليون مواطن في معهد القلب بـ2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لمليونين و178 ألف مواطن في المعهد القومي للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال عام 2021، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وعددهم 500 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 350 ألف مريض، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 37 ألفا و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

إجراء 10 آلاف عملية جراحية بالمعهد القومي للقلب بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية

وتابع عبدالغفار، أنّ المعهد القومي للقلب أجرى 10 آلاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 8 آلاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 863 ألفا و310 تحاليل طبيًا، إضافة إلى إجراء 194 ألفًا و755 أشعة تتضمن «أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، وأشعة مقطعية».

استحداث أجهزة طبية بمليون و117 ألف جنيه بالمعهد القومي للقلب

ولفت الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى استحداث أجهزة طبية بتكلفة مليون و117 ألف جنيه، تضمنت «جهاز مسح ذري، 3 أجهزة بقسم الأشعة، و4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة»، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإتاحة أفضل خدمة طبية وعلاجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، حرص المعهد على تقديم أفضل خدمة طبية في جميع التخصصات، باتباع أساليب علاجية عالمية، وتدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، إضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.