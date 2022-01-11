ملخص الحلقة الـ8 من مسلسل أنا وهي.. سليم يتراجع عن الزواج من هند

تصدر مسلسل أنا وهي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصاعد الأحداث بين هند وسليم، وقرار الأخير في التراجع عن الزواج من هند.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل أنا وهي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل أنا وهي، تقرب «سليم» من مديرته «هايدي» التي تخبره بأن يغير طبيبه النفسي «شيرين» والذهاب إلى طبيب آخر لمعالجته، فضلا عن بداية الغيرة بين هند وسليم.

وانتهت الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل بتوهم سليم أنه يحب مديرته هايدي، وذهب إلى طبيبه شيرين، وأخبره أنه لا يريد الزواج من هند بسبب حبه لـ هايدي.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

يذكر أن مسلسل أنا وهي، يُعرض على قناة CBC، يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، بينما يعاد عرض الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، فضلا عن عرض الحلقة الساعة الحادية عشر مساءً على قناة CBC Drama.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولة المسلسل هنا الزاهد، وأحمد حاتم، ومحمود البزاوي، وأشرف عبدالباقي، وسلوى محمد علي، وغيرهم من ضيوف الشرف.

إصابة هنا الزاهد وأحمد حاتم بكورونا

وبعد الانتهاء من تصوير المسلسل، أعلنت هنا الزاهد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي وزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وكتبت: «أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد تعامل معانا ياريت يتطمن على نفسه».

وبعدها بأيام أعلن أحمد حاتم، إصابته بفيروس كورونا، عبر «استوري» على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب: «نتيجتي طلعت إيجابي».