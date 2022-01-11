مصادرة 39 شيشة وتحرير محاضر بيئة في حملة مكبرة بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" التي اقرتها الدولة والتي من بينها منع تقديم الشيشة لافتاً إلى شن حملات مكبرة على المقاهي والكافتيريات فضلاً عن حملات لرفع الاشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات والمقاهي والكافتيريات لتطبيق تلك الاجراءات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم ضبط ومصادرة 39 شيشة كاملة من كافتيريات ومقاهي بمنطقة السجن والوليدية بشارع البوسطة وخلف التجنيد فضلاً عن رفع الاشغالات بمنطقة ميدان أسماء الله الحسني وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق ورشاد محمود مسئول الاشغالات بالحي لافتاً إلى ضبط وتحرير محاضر بيئة وغيرها واتخاذ بافي الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مؤكدً على استمرار تنفيذ مثل تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتأكيد على تطبيق الاجراءات اللازمة والمقررة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.