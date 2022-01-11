دليلك لمواجهة متحور «أوميكرون».. الكمامة الطبية وتطعيم لقاحات كورونا

تحرص الدولة المصرية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعكف وزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات على متابعة مستجدات الجائحة، لاسيما مع انتشار متحور أوميكرون الذي نتسبب في زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بسبب سرعة انتشاره

ويأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس النواب نهائيا على إصدار قانون مواجهة الجوائح والأوبئة، وبموجب القانون يُخول لرئيس مجلس الوزراء استصدار عددا من التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر الجائحة الصحية، ويشترط فى ذلك عرض القرارات على مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بعد عرض الأمر عليه.

تعطيل العمل والدراسة

وتشمل الإجراءات التى نص عليها قانون الجائحة الصحية، تعطيل العمل سواء جزئيا أو كليا وكذلك تعطيل الدراسة لمدة محددة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية.

كما تتضمن الإجراءات إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة، وهو أحد الإجراءات التي قد تلجأ إليها الدولة خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

مواعيد فتح وغلق المحال العامة

وكانت الحكومة، فعّلت في وقت سابق مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوص الطبية وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنّ ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والحفاظ على الصحة دليل كل مواطن لمواجهة متحورات فيروس كورونا.

وقال «حاتم»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لاحاجة للقلق، في ظل حرص المواطنين على تلقي لقاح كورونا بما يساهم في تقليل أعراض الإصابة بالمتحورات الجديدة حال إصابة الأشخاص بها».

كان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أهمية صدور تشريع منظم لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.