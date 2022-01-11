تحصيل 22 مليون جنيه مستحقات عمال مصريين لدى شركات في السعودية

كشف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، عن أنه في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، نجح في تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و361 ألفا و305 ريالات سعودية، أي ما يوازي 22 مليونا و436 ألفا و867 جنيها مصريا تقريبا.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بجدة، بتحصيل المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكاوى ضد أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

توفير 13 ألف فرصة عمل للمصريين في السعودية

وأشار تقرير الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي عبدالحليم محمود، إلى ما جرى إنجازه في كل المجالات، ونجح المكتب خلال العام الماضي 2021، في توفير 13 ألفا و554 فرصة عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التي جرى اعتمادها 2863 عقدا، ليصبح إجمالي فرص العمل 16 ألفا و417 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

تسوية 2044 شكوى وديا

وبحسب التقرير فإن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال 2021، بلغ 2085 شكوى، جرت تسوية 2044 منها وديا، وإحالة 12 شكوى للقضاء، و29 شكوى قيد البحث والدراسة.

ورد أعضاء مكتب التمثيل العمالي بجدة، على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتساب، وصفحة المكتب على «فيس بوك»، وبلغت 49 ألفا و900 استفسار واستشارة، فضلا عن 77 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.