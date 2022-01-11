«الرياضة» تواصل تقديم خدمات «ابدأ مشروعك» للشباب في 8 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة تقديم خدماتها للشباب، من خلال تنفيذ المحور الرابع من برنامج ريادة الأعمال «ابدأ وحسن مشروعك» في جميع محافظات الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتدريب الشباب».

وبدأت الوزارة في تنظيم الدورة التدريبية، الخاصة «أبدأ مشروعك»، الأحد الماضي والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، في 8 محافظات مختلفة، وهي «القاهرة، الإسكندرية، قنا، الدقهلية، كفر الشيخ، سوهاج ، أسيوط، الغربية».

دعم وإعداد الشباب لسوق العمل

وأكدت منال جمال الدين، رئيسة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وكيل وزارة الشباب، أن تنفيذ برنامج «أبدا مشروعك» يأتي في إطار تفعيل دور وزارة الشباب لدعم وإعداد الشباب لسوق العمل، وتغيير المفاهيم المتعلقة بثقافة العمل الحر، كما نساعده على تحديد المسار المهني له، وإتاحة الفرص له لإنشاء مشروعات صغيرة، من خلال الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الشباب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت رئيسة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن الفئة المستهدفة لهذا البرنامج هي المرحلة العمرية من 21 وحتى 45 عامًا، ولجميع المؤهلات التعليمية «عالٍ، فوق متوسط، متوسط».

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف تدريب مدربين ريادة الأعمال خلال برنامج «ابدأ وحسن مشروعك»، إذ تم حتى الآن اعتماد 76 مدربًا من مديريات الشباب والرياضة، في 15 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية.

خدمات مختلفة للشباب في جميع المحافظات

كما تواصل «الإدارة العامة لتدريب الشباب»، تقديم خدمات مختلفة للشباب في جميع المحافظات من خلال:

- إقامة ندوات وإقامة ورش عمل بعنوان «اكتشف قدراتك».

- تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تفعيل دور المدربين الذين تم تدريبهم على برامج المهارات الريادية.

- إقامة ندوات تعريفية وورش عمل ، حول المشروعات والخدمات التي يقدمها الجهاز المالية وغير المالية.

- إقامة دورات تدريبية مستمرة للشباب، لمساعدتهم في اكتساب المهارات الريادية.

- إقامة دورات تدريبية «ابدأ مشروعك» مدة الدورة 5 أيام، في جميع المحافظات.

- مساعدة الفتيات والسيدات الأكثر احتياجا على تنفيذ تدريبات على المشروعات المتناهية الصغر.