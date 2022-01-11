«لبيروت.. الورق الأصفر».. رواية جديدة لـ«نهضة مصر» تشارك بمعرض الكتاب

أصدرت دار نهضة مصر للنشر، رواية «لبيروت.. الورق الأصفر» للكاتبة خميلة الجندي، ضمن قائمة إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي من المقرر عقده يوم 26 يناير الجاري.

أحداث الرواية بين القاهرة وبيروت

رواية «لبيروت.. الورق الأصفر»، تدور أحداثها بين بيروت والقاهرة، بين السيدة اللبنانية «هدى» المصابة بالألزهايمر وأبنائها الخمسة المصريين الموزعين بين القاهرة والإسكندرية وبيروت وباريس، إذ تروي «هدى» من خلال ذاكرتها المهترئة، وأبناؤها في لغة شاعرية حالمة، حكاياتهم المفعمة بالأشجان والأفراح في الخمسينيات والستينيات وفي الألفية الجديدة، وكيف لعبت الحروب بمصائر البلاد والبشر، وكيف تلاقت مشاعر الألم والأمل ممزوجة بألحان وصوت السيدة فيروز على مدار الرواية.

أما عن الكاتبة فهي خميلة الجندي من مواليد 1998، بدأت رحلتها في مجال النقد الفني، ونُشرت لها سلسلة مقالات علىٰ موقع «السينما.كوم»، ولها روايتان «ولع» و«ميلاء»، ويعد هذا الإصدار أول تعاون لها مع دار نهضة مصر للنشر.

أبرز المعلومات عن معرض الكتاب 2022

من ناحية أخرى، يتردد على معرض الكتاب نحو 2 مليون زائر سنويا، وأعلنت هيئة الكتاب أن دخول الجمهور لأرض معرض الكتاب 2022، يبدأ من يوم الخميس 27 يناير الجاري، على أن تكون مواعيد استقبال الزائرين من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر إلى التاسعة مساء.

وستعلن هيئة الكتاب، تفاصيل الدورة المقبلة يوم 17 يناير الجاري في مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومن بينها تفاصيل تخصيص أتوبيسات نقل عام إلى مركز مصر للمعارض الدولية من ميادين القاهرة الكبرى، تيسيرا على جمهور المعرض.

وتحمل الدورة المقبلة شعار «هوية مصر»، كما تعد اليونان ضيف شرف المعرض، ووقع الاختيار على يحيى حقي الكاتب الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك كاتب الأطفال عبد التواب يوسف.