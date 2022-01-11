المدرسة الدولية تعلن موعد التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، عن فتح باب التقديم للصف الأول لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل، مشددة في بيان لها، على جميع أولياء الأمور بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، مؤكدة أنها تهدف إلى المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل من خلال تعليم جيل جديد وتعليم ينتج عنه أجيال شغوفة بهويتهم المصرية ولغتهم الأم ويتقنون اللغة الإنجليزية.

وأضافت أنها تعمل على احتكاك الطلاب بالثقافات المختلفة محليًا ودوليًا لتطوير مهارات البحث والقيادة، فضلاً عن دورها في توفير تعليمًا دوليًا عالي الجودة في بيئة محلية تقدر احترام الثقافات الدولية والوطنية، كما تهدف إلى تعزيز الأخلاق الحميدة وتطوير المتعلمين.

خطوات وشروط التقديم للمدرسة المصرية الدولية

1- يتم الإعلان على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وعلى موقع المدرسة الإلكتروني، وكذلك على صفحة الفيس بوك الرسمية الخاصة بالمدرسة على «الفيس بوك»، عن فتح باب التقديم في أول فبراير من كل عام ويستمر تقديم الطلبات حتى نهاية الشهر من ذات العام.

2- يتضمن الإعلان شرط القبول للصف PYP2 وهو أن السن لا يقل عن 4 سنوات في بداية العام الدراسى ويسمح بقبول الأطفال فاقدي البصر في المدرسة وذلك ضمن سياسة الدمج.

3- يتضمن الإعلان شروط التقدم لأي صف دراسي أخر وهي أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا بحد أدنى 95% من مجموع درجاته وكذلك يخضع الطالب لاختبارات بالمدرسة.

4- يتم غلق باب التقديم وتعقد الاختبارات للطلاب في مواعيد تعلن بعد ذلك من ذات العام.

5- يتم إجراء مقابلات لأولياء أمور الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات بتفوق.

6- إضافة درجة الطالب في الاختبارات إلى الدرجة التي حصل عليها ولي الأمر من المقابلة، بعدها يتم ترتيب المقبولين حسب مجموع الدرجات وإعداد قوائم انتظار تحسبًا لاعتذار أحد المقبولين لأي سبب.

7- يتم إعلان كشوف المقبولين على ذات المواقع السابقة المعتمدة رسميا وداخل المدرسة .

8- سداد المصروفات عن طريق إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة وفق الكشوف المعلنة على ذات المواقع الالكترونية السالف ذكرها.

9- حال توافر أماكن شاغرة يتم النظر في كشوف الانتظار.

10- غير مسموح بقبول أي طالب من خارج الكشوف المعلنة.

11- يبدأ العام الدراسي في شهر سبتمبر من كل عام.