انطلاق امتحان اللغة الأجنبية والعلوم لطلاب «خامسة وسادسة» بالجيزة

يؤدي طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي العام «عربي ولغات»، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم في محافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إلزامهم بارتداء الكمامة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة.

الامتحانات تعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية

وقال أشرف سلومة، مدير المديرية، إن الامتحانات تعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، موضحاً أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات، لافتاً إلى أن الأسئلة تم وضعها وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، برئاسة الدكتور رمضان محمد.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بـ15 يوماً، مؤكداً أن المديرية خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابة سير الامتحانات في جميع المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة لعقد الامتحانات.

إعداد تقرير مفصل عن سير الامتحان ورفعه إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وأشار إلى أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وتكليف موجه مقيم بكل لجنة من لجان الشهادة الإعدادية على أن تكون مهامه مرافقة رئيس اللجنة والمراقب الأول عن استلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع.

وأكد أن الموجه المقيم بكل لجنة يحضر محضر فتح المظاريف في المواعيد القانونية وختم أوراق الأسئلة في مكان واضح ويعد تقريرا مفصلا عن سير الامتحان ورفعه إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لافتاً إلى أنه يتم الصرف من بند 3/14 مكافآت امتحانات وذلك بعمل استمارة امتحانات بها عدد الأيام وسوف يتم توفير عدد كبير من الموجهين.