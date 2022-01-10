«التعليم» تحذر من الاستعانة بمعلمي الروضة والصفوف الأولى في الامتحانات

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة حول امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة آليات عمل المراقبين والملاحظين في جميع اللجان الامتحانية، مشددة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه غير مسموح لأي مراقب أو ملاحظ تأخير موعد الامتحانات.

تعليمات الجمعية العامة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

وترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات الجمعية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول:

- ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة لجميع العاملين والطلاب وفقاً لما جاء بالنشرة العامة رقم 1 الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر من إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

- الانتهاء من إعداد الأمر الإداري الخاص بأعمال الامتحانات والتكليفات والتوقيع عليها كل فيما يخصه من أعضاء هيئة التدريس والمكلفين باللجان المختلفة.

- يمنع الاستعانة بمعلمي الروضة والصفوف الأولى الثلاثة من المرحلة الابتدائية في أعمال الامتحانات تطبيقاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

- وضع لوحة دليل اللجان والجدول الخاص بامتحان المراحل بفناء المدرسة بمكان مكشوف وواضح لجميع الطلاب.

- يمنع نهائياً دخول أولياء الأمور أثناء انعقاد الامتحانات ويتم غلق بوابات المدارس مع التزام جميع المعلمين بالأماكن المخصصة لهم.

- التنبيه على جميع العاملين بوجوب الحضور في المواعيد المحددة والمقررة للحضور على أن تكون قبل موعد عقد الامتحان بساعة لاستقبال الطلاب وعدم الانصراف إلا بعد انتهاء خروج الطلاب من لجان الفترة الثانية بنصف ساعة تحسباً لأي ظروف خارجة عن إرادة المدارس.

- الالتزام التام من العاملين بالتكليفات الموكلة لهم أثناء فترة الامتحانات وفق اللجان المختلفة «لجنة الأمن ولجان الملاحظة والمراقبة ولجان التصحيح ولجنة فتح المظاريف ولجنة الماليى واللجنة القانونية والكنترول» ولا يمكن أن يجمع العاملون بها وبين أي لجنة من اللجان السابقة مع الالتزام بالأماكن المحددة.

- يمنع على رئيس لجنة النظام والمراقبة وأعضاء اللجنة حضور لجان فتح المظاريف الخاصة بالمواد الامتحانية أو الإطلاع عليها نهائياً.

- ضرورة مراجعة لجان التصحيح الخاصة بالمواد المختلفة للقواعد العامة لتصحيح الورقة الامتحانية، مع مراعاة عدم انصراف رؤوس حجرات التقدير أي لجان التصحيح إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعليم وتسليم كراسات الامتحانات كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.

ممنوع التدخين واستخدام الهاتف المحمول

- يحظر على الطلاب المتقدمين للامتحان والملاحظين ومراقبي الأدوار استخدام الهاتف المحمول أثناء سير الامتحان طبقاً للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2001 والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 وتنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2021.

- حظر التدخين بالمؤسسة التعليمية وداخل اللجان الامتحانية.