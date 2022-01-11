الصحة العالمية: أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بمتحور «أوميكرون»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف سكان قارة أوروبا سيصابون بمتحور «أوميكرون»، خلال شهرين، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز»، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، «هانس كولج»، إنّ التوقعات تشير إلى إصابة أكثر من 50% من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع، بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا، حيث شهدت أوروبا نحو 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أسبوع من 2022.

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

وكانت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، «ماريا فان كيركوف»، قالت في تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية، إنّ إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم، زادت بنسبة 71 % خلال الأسبوع الماضي، متوقعة استمرار ارتفاع أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.

متحور «أوميكرون»

يُذكر أن متحور «أوميكرون»، الجديد تسبب في زيادة الإصابات في عدة دول حول العالم، خاصة الدول الأوروبية، حيث تخطت إصابات بعض الدول 150 ألف حالة إصابة يوميا.

وفى السياق ذاته، كشفت دراسات سريرية في جنوب أفريقيا، سر الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» الجديد، في جميع أنحاء العالم، وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، أجريت دراسات في جنوب أفريقيا، كشفت نتائجهما الأولية عن أن «أوميكرون» لديه معدل انتشار أعلى بكثير من المتحورات الأخرى، و ذلك تفسير سبب انتشاره بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

كما كشفت عدة دراسات، أن عددًا كبيرا من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتحور «أوميكرون» الجديد، لم تظهر عليهم الأعراض مقارنة بالتجارب السابقة، حيث ظهر المتحور الجديد، الذي رُصد أولا في جنوب أفريقيا، فى نهاية نوفمبر 2021، بعدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.