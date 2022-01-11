الصحة: العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا 10 أيام.. «متستعجلوش على المسحة»

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ مدة العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا هي 10 أيام، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حال إجراء المسحة على مدار الـ10 أيام وظهرت النتيجة سلبية لابد من الإنتظار لمدة يومين وإجراء مسحة أخرى وعدم الخروج من المنزل حتى تمام التأكد من الشفاء بعد تلقي الرعاية الصحية الكاملة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

فترة العزل المنزلي للإصابة بفيروس كورونا 10 أيام

وتابع المصدر: «فترة عزل كورونا للراحة فقط والاهتمام بالبروتوكول العلاجي ولا يجب الاستعجال في إجراء المسحة الخاصة بالفيروس، لافتا الى أن تحليل (البي سي أر) وتحليل التسلسل الجيني يكشفان الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المتحورات التى تظهر من وقت لآخر».

وأضاف المصدر: «لابد من الاستمرار في المتابعة بعد التعافي من فيروس كورونا مع الطبيب المختص بسبب مضاعفات فيروس كورونا والتي تظهر وتستمر مع المتعافي من 3 إلى 6 أشهر، وتتضمن المضاعفات في تليف الرئة والإحساس بالتعب والإرهاق والنهجان وسرعة ضربات القلب و تنميل في عضلة الكتف، لافتا إلى أن لقاحات كورونا أثبتت نتائج الدراسات أنها تعمل على تقليل مضاعفات التعافي من كورونا».

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي بجميع محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة، أمس، خروج 907 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين بمنتصف العام الجاري.