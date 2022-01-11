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الصحة تنعى مدير إدارة الواحات البحرية: كان مجتهدا ومتفانيا في عمله

كتب:

الوطن
12:36 م | الثلاثاء 11 يناير 2022
الدكتور رفعت موسى عبيد

الدكتور رفعت موسى عبيد

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رفعت موسى عبيد، مدير الإدارة الصحية بالواحات البحرية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

«عبدالغفار» ينعى «عبيد»

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان عنه، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث وافته المنيه، مساء أمس الإثنين.

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