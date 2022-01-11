«تطوير مصر» ترعى النسخة الأولى من منتدى الفن الدولي من أجل التنمية

حرصًا منها على دعم الأنشطة الثقافية والفنية خاصة المرتبطة بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ترعى مؤسسة «تطوير مصر للتنمية»، النسخة الأولى من منتدى الفن الدولي، أكبر حدث فن تشكيلي من أجل التنمية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

يأتي هذا في إطار إيمان مؤسسة « تطوير مصر»، بكونها جزءًا فاعلاً في المشهد الثقافي الذي يرتقي بالذوق العام المدعوم بفخر الهوية المصري.

ويجمع منتدى الفن الدولي، الذي ينظمه شيراندا للفن الدولي، 150 فناناً تشكيلياً من 33 دولة حول العالم لعرض أعمالهم الفنية، وينطلق هذا الحدث لأول مرة من مصر بلد الحضارات، ويضم مجموعة من المبادرات الفنية والتنموية تؤكد مفاهيم الاستمرارية والاستدامة.

مصر راعي رئيسي لمنتدى الفن الدولي في نسخته الأولى

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي بمؤسسة تطوير مصر: «سعيد بكون تطوير مصر راعي رئيسي لمنتدى الفن الدولي في نسخته الأولى هذا العام لكونه حدث يدمج بين عدة عناصر في غاية الأهمية (الفن والثقافة والاستدامة) كما يجمع فنانين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، فالأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والرياضية المختلفة هي التي تساهم في تكوين المجتمعات وازدهارها».

إرتباط الفن التشكيلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأكد الدكتور شلبي، أنّ مشاركتنا في تنظيم هذا الحدث يعكس ارتباط الفن التشكيلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من منطلق استراتيجية خلق مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة قائمة على الإبتكار، والإستدامة، والجودة العالية، وخلق قيمة مضافة لعملائها والسوق العقاري المصري، وأشار إلى أن اختيار المتحف القومي للحضارة كمكان لإقامة هذا الحدث يؤكد مسيرة مصر المتفردة وبصمتها الراسخة في تشكيل الفن والثقافة على مر الزمان.

الفن يلعب دورا أساسيا في نشر الوعي بقضايا العالم

ومن جانبها، أشادت الفنانة التشكيلية رنده فؤاد، رئيس منتدى الفن الدولي برعاية مؤسسة تطوير مصر، بالحدث، وقالت: «نتوجه بالشكر كفريق عمل المنتدى لـتطوير مصر، لرعايتها الرسمية لمنتدى الفن الدولي، ما يعكس هتمامها الواضح بتنشيط الحركة الفنية الثقافية المصرية ودعمها لهذا الحدث الذي يجمع مختلف فناني العالم، وتدعونا للمضي في تحقيق هدفنا الرائد بترسيخ مبدأ أهمية وقيمة الفن في لعب دور أساسي في نشر وزيادة الوعي بقضايا العالم وتبادل المناقشات والخبرات حول مستقبل مستدام».

أكبر حدث فن تشكيلي عالمي من أجل التنمية

ومنتدى الفن الدولي، هو أكبر حدث فن تشكيلي عالمي من أجل التنمية، تنظمه «شيراندا للفن الدولي وجوبيتر كومز»، تحت رعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والمتحف القومي للحضارة المصرية والجمعية الدولية للفنون المعاصرة في نيويورك، ويعكس منتدى الفن الدولي ارتباط الفن التشكيلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما يهدف إلى توطيد علاقة الفن عامة والفن التشكيلي خاصة بتطوير الثقافة المعززة للتنمية ودورها في إثراء فكر الإنسان وأبعاد هويته وبنائها، ويسعى المنتدى من خلال فعالياته لوضع استراتيجيات وخطط فنية تنموية قابلة للتنفيذ تستهدف خلق جمهور مثقف على دراية بدور الفن التوعوي والتنموي قادر على الابتكار والإبداع.

ويساهم المنتدى في تفعيل الحوار الثقافي مع الآخر ودعم الثقة بالذات الثقافية المصرية والعربية، وقدراتها على الإبداع والتجديد، وذلك في ظل تعاظم ثقافة حوار الحضارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز البعد الثقافي التنموي حول العالم.