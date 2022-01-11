القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفرقية، والتي يلتقي خلالها مع نظيره النيجيري في الكاميرون على ملعب رومدي أدجيا الساعة 6 مساءً، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في النسخة الـ33 من بطولة أمم أفريقيا 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجريا

وبخلاف بث اللقاء على قناة بين سبورتس والمالكة لحقوق بث مباريات البطولة، هناك عدة قنوات أخرى مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم وهم:

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

مباراة مصر ونيجيريا اليوم

ويتواجد منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، بالمجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ومن المنتظر أن يرتدي المنتخب الوطني في مباراته التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية، زيه الأساسي بألوان العلم، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي النسور الخضراء طاقما أخضر.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيجيريا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر أمام نيجريا مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أيمن أشرف أو أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني - تريزيجيه - حمدي فتحي.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.